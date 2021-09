O deputado Mauro Nazif participou de reunião, na quarta-feira, 01, com o ministro da saúde Marcelo Queiroga, os parlamentares, Carmen Zanotto (CIDADANIA – SC) e Célio Studart (PV/CE), e representantes das entidades da enfermagem: a presidente Betânia Pereira dos Santos e Manuel Neri do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a vice presidente Schirley Morales, da Federação Nacional da Enfermagem (FNE) e Valdirlei Castagna, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), entre outras, para tratar das 30h e do piso salarial da categoria.

Durante a agenda, ficou acordado que o Ministério da Saúde irá apresentar até o final de setembro um relatório com impacto dessas propostas, ao mesmo tempo fez o convite para que as entidades indiquem membros para dialogar sobre as 30h e o piso salarial da enfermagem.