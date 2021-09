O deputado Cirone Deiró está atendendo com recursos de emenda parlamentar dezenas de associações de produtores rurais dos municípios rondonienses. Entre os equipamentos que estão sendo comprados diretamente pelas associações estão máquinas de beneficiamento e secadores de café, embaladora de ovos e implementos agrícolas necessários ao fortalecimento da produção rural.

Além de Cacoal, alguns dos municípios que as associações dos agricultores estão sendo beneficiadas: Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia, São Francisco do Guaporé, Nova Brasilândia do Oeste, Colorado do Oeste e Mirante da Serra.

Recentemente, o deputado entregou para a Associação de Produtores Rurais de Organização Social e Familiar (APROSF), da linha 14, área rural do município de Cacoal, um secador de café. O equipamento foi comprado com recursos de emenda parlamentar de autoria do deputado.

O apoio aos agricultores e cafeicultores dos municípios rondonienses tem pautado o trabalho do deputado na Assembleia Legislativa. Mais de R$ 2,5 milhões de emenda parlamentar estão sendo entregues em equipamentos a dezenas de associações de agricultores nos municípios rondonienses. Cirone agradeceu o governador Marcos Rocha pela liberação das suas emendas parlamentares.

Pioneiro na Capital do Café, o agricultor, Claudionor Ramos Porto, presidente da associação, que no último final de semana foi contemplada com um secador de café, disse que trabalho do deputado Cirone Deiró tem se diferenciado pelo seu esforço em atender as principais reivindicações dos agricultores e suas famílias.

“No passado recebíamos apenas promessas, com o deputado Cirone foi diferente, ele assumiu o compromisso com a nossa associação e pouco tempo depois, já recebemos o recurso para comprar o nosso secador de café que vai beneficiar toda a comunidade”, celebrou o pioneiro.

De acordo com o deputado Cirone Deiró apoiar as associações de agricultores e suas famílias é reconhecer o protagonismo da agricultura familiar no desenvolvimento dos municípios rondonienses. Segundo ele, a produção agrícola é importante na geração de emprego e renda e contribuiu para o desenvolvimento dos municípios.

“Desde a época, em que exercia atividade empresarial era visível o impacto positivo da safra agrícola na movimentação comercial. Por isso, trouxe para a vida pública o compromisso de priorizar os investimentos e políticas públicas de apoio à agricultura e toda a sua cadeia produtiva”, concluiu o parlamentar.