Nos últimos dias inúmeros, muitos acidentes de trânsito têm acontecido em Cacoal, à maioria deles pela falta de atenção no trânsito.

E desta vez não foi diferente. O fato aconteceu no cruzamento das Avenidas Malaquita e Porto Alegre, no bairro BNH, envolvendo uma caminhonete S-10 e uma moto.

De acordo com informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete S-10 teria saído do bairro BNH em direção ao centro e ao cruzar a Av. Malaquita bate contra a moto. O jovem condutor da motocicleta recebeu ajuda da população pois ficou preso entre a caminhonete e o veículo de duas rodas.

Ainda, de acordo com testemunhas, o capacete do jovem foi arremessado a cerca de 30 metros do local do acidente. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu o rapaz até o hospital Heuro com ferimentos nos braços.

A Polícia Militar também foi acionada e controlou o tráfego de veículos no local para evitar outros acidentes. A Perícia Técnica esteve no local e, após realizar os trabalhos de praxe, os veículos foram removidos do local e o trânsito liberado.