Nos dias 03, 04 e 05 de setembro a equipe da Asbavi/Sicoob Credisul participa da competição “Quadrangular de Basquete” em Pimenta Bueno. Os atletas enfrentarão os times de Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura durante o torneio.

De acordo com técnico Siverlô Meireles, após a vitória do torneio quadrangular em Cacoal a equipe do Sub 19 terá mais essa competição como forma de preparação para o campeonato brasileiro que inicia dia 13 de setembro em Brasília.

O técnico ainda reforçou o convite para crianças e adolescentes que queiram fazer parte da equipe. “A Asbavi está de portas abertas para crianças e adolescentes do município. Não há custo para estudantes da rede pública de ensino e há vagas para turmas de 08 a 15 anos”, destacou ele.