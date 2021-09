O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Genivaldo Florêncio dos Santos, anunciou em reunião na manhã desta sexta-feira 03, a liberação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumucrad) para entidades filantrópicas de Vilhena.

O orçamento é uma iniciativa anual do conselho e tem o valor de R$ 650 mil. Esse fundo é composto por dedução do imposto de renda e emenda impositiva dos vereadores do município.

Receberão o benefício a Associação de Arte Marciais “Pequeno Dragão” (R$ 35 mil), Associação Metodista de Ação Social – AMAs (R$ 83 mil), Ong O Caminho (R$ R$ 83 mil), Associação Fonte de Água Viva (R$ 83 mil), Associação de Moradores dos Setores 08 e 09 (R$ 70 mil), Associação de Basquete de Vilhena (R$ 83 mil), Associação de Artes Marciais Champions Club (R$ 47 mil), Associação Agente Mirim (R$ 83 mil) e Associação Vilhenense de Voleibol (R$ 83 mil).

Segundo Genivaldo, o recurso é empenhado as entidades inscritas no CMDCA com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento do trabalho social e para receber uma cota do valor é necessário ter três anos de funcionamento na cidade. “Essas entidades apresentam projetos e informam o número de pessoas atendidas. A comissão analisa e vota um valor”.

SERVIÇOS PRESTADOS PELO CMDCA

Das atividades realizadas pelo CMDCA em Vilhena, o presidente destaca eleições de conselheiros tutelares e coordenação de ações de políticas públicas em prol de crianças e adolescentes.

Recentemente o conselho criou o comitê de escuta especializada para atender crianças que sofrem agressão, foi violentada ou presenciou um crime bárbaro, nesse espaço elas são protegidas e atendidas por especialistas. “Temos pedagogo, psicólogo e assistente social, além de uma sala que funciona no Centro de Apoio a Mulher (CAM). Hoje esse atendimento mudou muito”.

RECONHECIMENTO

Na ocasião, o presidente do CMDCA entregou ao site Extra de Rondônia a placa “Amigo da Criança e do Adolescente de Vilhena” como forma de agradecimento a parceria e serviços prestados a entidade.

“O Extra de Rondônia sempre foi parceiro. Quando precisamos divulgar um evento e até as eleições de conselheiros, o site tem participado. O CMDCA junto aos dois conselhos de Vilhena Norte e Sul reconhecem aqueles que ajudam no nosso projeto”, explicou ele.