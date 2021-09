Na manhã desta sexta-feira, 03, um homem identificado como Wanilton Santos da Silva foi encontrado morto por uma prima, na varanda da residência onde morava, na Avenida José do Patrocínio, no Centro de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia , a mulher foi ao local devido não ter conseguido contato com Wanilton durante a noite e se deparou com o corpo do primo caído na varanda da casa.

Ainda segundo informações, a residência estava aberta e o parelho televisor estava ligado.

Como Wanilton não apresentavas sinais de violência, o mais provável é que a morte tenha sido por causas naturais.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso antes de liberar o corpo para uma funerária de plantão.