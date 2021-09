No domingo, 28 de agosto, aconteceu a Mateada Solidária e o Desfile de Cães do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena. O evento gratuito proporcionou divertimento e lazer para quem esteve no Parklet do CTC Sicoob Credisul.

A Casa do Chimarrão foi mais uma vez um dos parceiros do evento, oferecendo erva mate e água quente ao público que levou sua roda de chimarrão. O Desfile de Cães do Amor de 4 Patas, grupo de voluntários que resgata cães abandonados nas ruas da cidade, oferecendo abrigo e alimentação até que consigam um lar, foi um sucesso. O abrigo conta atualmente com cerca de 100 cães, mantidos com a ajuda de recursos e serviços doados por instituições, como a Sicoob Credisul.

Também aconteceu um desfile de cães que já possuem família, com inscrições realizadas na hora. O desfile teve a participação de animais de várias raças, como poodle, shih tzu, pinscher, welsh corgi, chow-chow e lhasa apso.

Um júri técnico avaliou a desenvoltura dos concorrentes na passarela. A ganhadora do 1º lugar do concurso foi a Fuschia, uma welsh corgi da Luque Salla, em 2º lugar ganhou a Tasha, uma raça shih tzu da Viviane Dias, e em 3º lugar a Bella, a pequena poodle da Edilene Araújo.

Os ganhadores receberam um brinde personalizado Sicoob, os outros participantes ganharam um mimo da Casa do Chimarrão. Confira mais fotos do evento e de outras atividades do festival em www.sicoobsabor.com.br.