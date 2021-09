A Polícia Militar (PM) recebeu informação que um homem posteriormente identificado pelas iniciais T.S.S., estaria vendendo drogas num apartamento na Rua Lírio dos Vales, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Com isso, nesta sexta-feira, 3, foi montado campana nas proximidades para averiguação. Contudo, durante as investigações os militares observaram movimentação atípica no local.

Todavia, um homem que havia saído do endereço foi abordado pelos policiais e com ele localizado uma porção de substancia aparentando ser maconha.

Indagado, o rapaz confirmou que havia comprado a droga de T.S.S., e apontou o apartamento do vendedor, no qual estava sendo monitorado.

Os investigadores foram até o endereço e o traficante recebeu os policiais no portão com uma porção de drogas na mão.

Assim que percebeu que se tratava de policiais o suspeito jogou a droga no chão e saiu correndo para dentro do apartamento, e depois investiu contra os militares com chutos e sucos, mas foi imobilizado.

Em revista no local, os militares encontraram um caderno com diversas anotações com nomes de traficantes e valores devidos a eles.

No armário da cozinha foi localizado substancia análoga a maconha e 18 gramas de semente da erva.

Dentro do forno do fogão foi encontrado um tablete pesando 416 gramas de substancia aparentado ser maconha. Ao todo foram apreendidos 445 gramas de entorpecente.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.