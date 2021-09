A LDCOL/Escolinha 16 estreou com vitória nesta sexta-feira, 3, sobre o LFV/Chupinguaia por 10 a 0 no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste, em partida que abriu a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sub-13.

O LDCOL/Escolinha 16 começou bem a disputa e pressionando o adversário. Aos 3′, João Lucas abriu o placar para o LFV/Chupinguaia. Logo em seguida, Augusto anotou o segundo gol. Aos 5′, Joaquim fez o terceiro. Aos 10′, Joaquim marcou o quarto. Aos 18′, Joaquim fez o quinto. Aos 24′, Alfredo balançou as redes e, aos 28′, Augusto fechou o primeiro tempo com o placar em 7 a 0.

Na volta do intervalo, o LDCOL/Escolinha 16 chegou aos oitavo com Saymon, aos 5′. Ruan anotou o nono aos 23′. E, aos 29′, Joaquim fechou a goleada.

Com o resultado, o LDCOL/Escolinha 16 assumiu a liderança do grupo 4 do Campeonato Rondoniense Sub-13. Já o Brazuca folgou na rodada de abertura.

Na próxima rodada da chave, o LFV/Chupinguaia vai buscar sua reabilitação neste sábado, às 16h30, diante do Brazuca.