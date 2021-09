O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) esteve nesta semana no Bairro Jardim Santana, em Porto Velho, a pedido dos moradores da comunidade para conferir pessoalmente as condições da localidade, que apresenta problemas sérios de infraestrutura.

Na Rua Tijuca, a principal do bairro, ele se reuniu com a população e ficou constatado que a aflição principal dos moradores decorre da falta de pavimentação e problemas na iluminação pública.

Fogaça constatou que o bairro já dispõe de drenagem, e que as ruas próximas estão asfaltadas, portanto o nível de dificuldade para atender a demanda por pavimentação não é tão grande. Da mesma forma, a questão a iluminação pública, aparentemente, pode ser resolvida sem necessidade de investimentos de monta.

O vereador se comprometeu com a comunidade de levar as demandas ao conhecimento do prefeito Hildon Chaves (PSDB), assim como ai acionar a SEMOB e a EMDUR para sensibilizar as autoridades do Executivo acerca dos problemas do bairro.

“Temos confiança que eles vão avaliar com muito critério e atenção aos pedidos que meu gabinete estará encaminhando nos próximos dias, e estou convicto que vamos ser capazes de mudar esta realidade”, disse Fogaça aos moradores.

