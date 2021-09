O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) promoveu alteração nesta sexta-feira, 3, na tabela do Campeonato Rondoniense Sub13.

Devido à desistência do Pimentense, o Departamento de Competições realizou um sorteio entre os clubes da chave 4 para integrar o grupo do clube desistente.

Com isso, o Villa Rondônia foi selecionado para compor a chave ao lado de Genus e Real Ariquemes.

Com a alteração, o Villa Rondônia estreia neste sábado, às 10h30, contra o Genus. Já o Real Ariquemes folga na rodada e entra em campo somente no domingo, às 9 horas, diante do Genus. As partidas ocorrerão no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste.

>>>Clique (AQUI) e veja tabela