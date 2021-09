O Santo André recebe o Bangu, a partir das 15h (horário de Brasília) deste sábado (4), no estádio Distrital do Inamar, em confronto pela última rodada do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro.

E a partida, que define o futuro das duas equipes na competição, terá transmissão da TV Brasil. O Gigante do ABC chega ao jogo em situação muito confortável. Com 21 pontos conquistados e já classificado para o mata-mata, o Santo André deseja vencer para garantir a liderança de sua chave, que atualmente é ocupada pela Portuguesa (23 pontos). E para alcançar este objetivo confia demais em outra performance como a do primeiro jogo entre as equipes na competição, uma vitória de 2 a 1 em pleno estádio de Moça Bonita no início de junho.

“Já estamos classificados. Mas o jogo é importante para nós. Almejamos a classificação como primeiros do grupo, que vai dar uma condição um pouco melhor na próxima fase. Então a nossa preparação, e a nossa expectativa, tem sido para vencer o jogo e sair com os três pontos”, afirmou o lateral Eliandro, formado na base do Ramalhão.

Se o Santo André já tem vaga certa no mata mata da Série D, o Bangu ainda busca confirmar a sua classificação. Após o triunfo de 1 a 0 sobre o São Bento no último final de semana, o Alvirrubro entrou na zona de classificação, na 4ª posição com 16 pontos, e tenta vencer para avançar dependendo apenas de si.

E a vaga no mata mata teria um sabor especial, pois seria um presente para o técnico Felipe Loureiro, que completou 44 anos de idade na última quinta-feira (2).