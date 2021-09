O Brazuca iniciou no sábado, 4, sua caminhada com vitória sobre o LFV/Chupinguaia por 8 a 2 no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste em partida válida pela segunda rodada do grupo 4 do Campeonato Rondoniense Sub-13.

O Brazuca começou bem a partida e em busca do gol. Aos 13′, Lucas Henrique abriu o placar para o Brazuca. Aos 23′, Luiz Otávio fez o segundo. E, aos 26′, Lucas Henrique marcou o terceiro.

Na volta do intervalo, o Brazuca seguiu dominando as ações do duelo. Aos 2′, Valdeir fez o quarto gol. Aos 7′, Bruno Pietro marcou o quinto. Aos 11′, novamente Bruno Pietro anotou para o Brazuca. Aos 15′, Carlos Eduardo cobrou penalidade e marcou o sétimo. Aos 21′, Paulo Ricardo descontou em cobrança de pênalti para o LFV/Chupinguaia. Aos 29′, Breno Augusto marcou o segundo do LFV/Chupinguaia. Mas, no minuto seguinte, Juan Riquelme fechou a goleada do Brazuca.

Com o resultado, o Brazuca chegou aos três pontos e divide a liderança do grupo 4 do Campeonato Rondoniense Sub-13 com o LDCOL/Escolinha 16. Já o LFV/Chupinguaia ficou com a lanterna e está eliminado da competição.

Na próxima rodada, o Brazuca enfrentará neste domingo, às 15 horas (horário de Rondônia), o LDCOL/Escolinha 16 no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste.