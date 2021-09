O presidente da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), Heitor Costa, recebeu confirmação de que Rondônia terá duas vagas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022.

A informação foi confirmada em encontro nesta sexta-feira com o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos.

A competição será retomada em 2022 após o adiamento da edição deste ano em virtude da pandemia de Coronavírus. “Há mais de 20 anos, Rondônia participa da Copa São Paulo e vem demonstrando evolução em seu desempenho. Temos apoiado muito as categorias de base do Estado com a realização do Sub-20 e Sub-13. E ainda iremos realizar neste ano o Sub-15 e o Sub-17 além do Feminino, que são competições essenciais para o surgimento de novos talentos e para o crescimento do nosso futebol”, disse o dirigente.

Com a decisão, Real Ariquemes e Rondoniense garantem vaga na edição da Copinha de 2022, os quais foram os melhores colocados dentre os clubes profissionais que disputaram o Campeonato Rondoniense Sub-20. “Todo mundo quer jogar a Copinha, é uma vitrine, um sonho, é como uma Copa do Mundo para os atletas”, disse o presidente da Federação de Rondônia.

Nas próxima semanas, a FPF estará divulgando a lista dos clubes participantes da Copinha 2021.