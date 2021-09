@@@ NOVO ENDEREÇO

Em breve, a Secretaria Municipal de Obras (Semosp) estará sob novo endereço em Vilhena. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Vilhena recebeu oficialmente do Governo Federal a estrutura da antiga Cibrazem, avaliada em R$ 4 milhões, para abrigar a Semosp. A cessão foi feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a pedido do prefeito Eduardo Japonês através de diversas reuniões e articulação em Brasília. A previsão é que a mudança comece nas próximas semanas.

@@@ VILHENA SERÁ SEDE DO JIR

O município de Vilhena vai sediar mais uma vez os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), o maior evento esportivo do Estado. A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) já está nos últimos preparativos para as competições que acontecerão entre os dias 12 a 21 de novembro. Vão participar mais de 2 mil atletas em 14 modalidades.

@@@ RUMO A BRASÍLIA

Neste final de semana vários ônibus partiram de Rondônia para Brasília (DF) a fim de encorpar as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, marcadas para acontecer na terça-feira, feriado de Sete de Setembro. Da região do Cone Sul, sabe-se que várias pessoas estão em deslocamento para a capital federal, o que não é de se estranhar, se for levado em conta que a região dispõe de indicadores de apoio a Bolsonaro que são relevantes em âmbito nacional.

@@@ CEREJEIRAS É BOLSONARO EM PESO

Afinal de contas, Cerejeiras é o Município brasileiro onde, em termo proporcionais, o presidente recebeu mais votos, seguido de perto por Vilhena. Então, é elementar a movimentação percebida nos últimos dias.

@@@ EX-VEREADOR EM CARAVANA

E pode-se medir o nível de comprometimento dos participantes rondonienses das caravanas pelas declarações do ex-vereador Carlos Suchi, de Vilhena, que disse em vídeo postado nas redes sociais que “chegou o momento de retomar o que é nosso”.

@@@ “ADESIVASSOS”

Mas a adesão não ficou restrita ao Cone Sul do Estado. Grandes manifestações devem ocorrer por toda Rondônia, e houve em cidades do interior “adesivassos” no final de semana, quando muitos veículos foram enfeitados com o verde-amarelo para circular nesta semana. Na região mais ao norte de Rondônia, a reportagem do Extra de Rondônia observou movimentação neste sentido em Alto Paraíso, onde o “adesivasso” aconteceu no final da tarde da sexta-feira, 3, e atraiu muita gente. A perspectiva é que aconteça um grande desfile de apoiadores do presidente em Ariquemes, com participação de moradores das cidades do entorno.

@@@ ESCÂNDALO EM ROLIM DE MOURA

O país pode estar em suspense acerca do que pode acontecer no Sete de Setembro, mas algumas situações não serão esquecidas por aqui, mesmo que fiquem em segundo plano por alguns momentos. É o caso do escândalo que pipocou em Rolim de Moura, mais especificamente no setor da saúde, que está balançando os alicerces da administração municipal. O caso deverá ter desdobramentos esta semana (leia mais AQUI).

@@@ NOVO PRESIDENTE E SUPOSTAS PORTARIAS SOLTAS

Também deve haver bastante barulho em Cacoal, em virtude da proposta de mudança do período de votação da Mesa Diretora da Câmara Municipal, assunto que vem causando controvérsia nas redes sociais de lá. O advogado Lúcio Lacerda, através de áudios espalhados nas redes sociais, denunciou suposta troca de portarias, por parte do Executivo, para tentar emplacar o novo presidente da Casa. Vamos aguardar! (leia mais AQUI).

@@@ CHACOALHADA NA PREFEITURA DA CAPITAL

E até mesmo na capital tem chacoalhada na prefeitura. Em Porto Velho, o caso controverso foi levantado pelo jornalista Sérgio Pires na edição deste final de semana da coluna “Opinião de Primeira”. A questão lá envolve a secretaria municipal de agricultura, que passou por mudança de comando dias atrás. São três casos que prometem sacudir os bastidores da política em regiões distintas de Rondônia, e vão dar pano para mangas ao longo desta semana.