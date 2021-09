No final da manhã do último sábado, 04, 14 pessoas foram presas por invadirem as terras de uma fazenda localizada na Linha 11, km 15, em Pimenteiras do Oeste.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, um funcionário da fazenda se deparou com o acampamento dos posseiros e acionou a Polícia Militar, que constatou os fatos.

No local haviam 2 mulheres e 12 homens, que já tinham construído barracas com lona, um fogão a lenha e derem início à abertura de um poço.

No acampamento também foram localizadas 3 motocicletas e 5 carros, tendo os posseiros alegado que fazem parte de um grupo de mais de 30 pessoas, que revezam no local.

Quando questionados sobre o motivo da invasão, os posseiros alegaram que a propriedade está em processo de litígio há 1 ano, já tendo inclusive registros de ocorrências sobre a disputa das terras.

Ainda segundo os invasores, que portavam facas, facões, canivetes e machados, a invasão foi aconselhada pelo advogado do grupo, para que o processo que tramita na justiça, fosse acelerado.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para o registro do caso.