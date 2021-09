Duas jovens que estavam na frente de uma casa localizada na rua 1504, próximo à Apae de Vilhena, no último domingo, 05, foram assaltadas por dois homens e uma delas acabou sendo esbofeteada.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as jovens estavam na frete do imóvel, quando um ciclista passou e as observou.

Após dar a volta no quarteirão, o suspeito voltou em companhia de um segundo agente e anunciou o assalto, dando um “ tapa na cara” de uma das vítimas para lhe roubar o aparelho celular.

Ao ver a amiga sendo agredida, a outra jovem tentou correr para buscar ajuda, mas foi agarrada pelo outro meliante, que também lhe tomou o telefone, a empurrando em seguida.

Enquanto uma das vítimas se dirigiu até a Delegacia da Polícia Civil para registrar o caso, a outra chamou a Polícia Militar, que realizou buscas em prol da localização dos suspeitos, mas não obteve êxito.