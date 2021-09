O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), líder do Governo de Estado na Assembleia Legislativa (ALE/RO) esteve na quinta-feira 02, no município de Alvorada do Oeste, juntamente com o governador do Estado Coronel Marcos Rocha (Sem partido) no lançamento dos projetos de “Tchau Poeira”, para realização de asfaltamento urbano e o “Governo na Cidade”, para realização de revitalização de espaços urbanos de lazer.

Para o deputado Luizinho a iniciativa do Executivo Estadual é aplicar os recursos próprios do Estado para atender as necessidades da população rondoniense, promovendo desenvolvimento. Orçamento aprovado por unanimidade pela ALE.

O governador do Estado Coronel Marcos Rocha, anunciou para a população de Alvorada do Oeste o investimento de R$ 2,5 milhões para sanar o problema da falta de água que a população vem sofrendo há anos. Também falou da aplicação de R$ 1,5 milhão para a associação dos piscicultores locais. “O investimento será para a compra de equipamentos para aumentar a produção e assim, gerar mais riqueza e renda para a população”.

Luizinho Goebel disse que o município de Alvorada do Oeste foi contemplado pelo programa “Tchau Poeira” com mais de 2,3 quilômetros de pavimentação e 8,9 quilômetros de recapeamento asfáltico, totalizando 11,2 quilômetros de asfalto urbano de trabalhos a serem executados. O investimento será de R$ 3,2 milhões, recursos próprios do Governo do Estado.

Durante o evento, Luizinho Goebel realizou a entrega de equipamentos agrícolas de emenda parlamentar de sua autoria. Foram entregues: um perfurador de solo hidráulico com boca, distribuidor de calcário de 5.500 quilos, máquina de beneficiamento de café, carreta agrícola, secador de café, roçadeira manual, pulverizador costal, micro trator com carreta, colhedora de forragem de linha e uma carreta agrícola metálico tipo basculante.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Alex Redano, o líder do governo na ALE, Luizinho Goebel vice-líder, Ismael Crispim, os deputados estaduais Laerte Gomes, Lebrão, Jhony Paixão, o presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste Aldemiro Leandro Pereira Toste, a primeira-dama do município Silvia Tecchio, a vice-prefeita Katiane Gomes de Morais, os prefeitos de Seringueiras Armando Bernardo da Silva, São Francisco do Guaporé Alcino Machado, Urupá Célio Lang, o secretário executivo regional Éverton Almeri Esteves, o secretário da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) Evandro Padovani, e o diretor-presidente da Entidade Autárquica de Assistência e Extensão Rural (Emater-RO) Luciano Brandão.