Na última sexta-feira 03, a equipe Sub-19 Asbavi/Sicoob Credisul, embarcou com destino a Pimenta Bueno para participar do “Quadrangular de Basquete”, um campeonato que reuniu equipes de Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

Os jogos se iniciaram na sexta-feira, e na primeira rodada a Asbavi venceu Rolim de Moura com placar de 51 X 29. Logo em seguida, Pimenta Bueno venceu Cacoal.

Já no sábado, a Asbavi enfrentou e venceu a equipe de Pimenta Bueno e no fim da noite jogou contra Cacoal, conquistando a terceira vitória consecutiva com placar 61 x 43 e classificando-se para a final contra a equipe de Pimenta Bueno.

A final foi realizada no domingo de manhã e a Asbavi conseguiu uma ampla vantagem no primeiro quarto, porém os quartos seguintes a equipe da casa conseguiu reduzir essa desvantagem chegando a uma diferença de apenas dois pontos, próximo ao fim do jogo. Entretanto, o sistema de jogo e o coletivo da Asbavi falou mais alto, finalizando a partida com uma vitória de 68 X 62.