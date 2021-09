No dia 6 de setembro, a Sicoob Credisul comemora cinco anos de atuação em Lucas do Rio Verde, município do Mato Grosso distante cerca de 331 km da capital Cuiabá.

Desde sua inauguração, a agência obteve bons anos de crescimento e resultados. Hoje, conta com mais de 2,3 mil cooperados, que recebem atendimento de 17 colaboradores, divididos em gerentes de pessoa física, jurídica, rural e atendimento.

Em 2020, a agência passou por uma reforma e ampliação, saindo de 250 metros para 600 metros, proporcionando um melhor atendimento e conforto aos cooperados. A agência está com mais de R$ 600 milhões em ativos totais, representando uma participação no sistema financeiro em Lucas do Rio Verde de 14,27%. Para 2021, o valor estimado de sobras é de R$ 28 milhões.

Alex Belter, gerente da agência em Lucas do Rio Verde, atribui os bons resultados ao trabalho da equipe e aos cooperados. “Agradeço primeiramente à Deus e a toda a essa equipe maravilhosa que tenho hoje. Tudo isso só foi possível com a união de todos os esforços. Agradeço também a cada cooperado que acredita e confia na cooperativa e indica a Sicoob Credisul para mais pessoas”, disse.

Segundo o IBGE, existem mais de 2,8 mil empresas ou organizações em operação em Lucas do Rio Verde e respondem pela sexta maior massa salarial de Mato Grosso. Sétimo colocado na produção estadual de milho em 2019, Lucas do Rio Verde cultiva também cerca de 790 mil toneladas de soja, além de arroz, feijão, mandioca, melancia, melão, sorgo, borracha, coco-da-baía, limão e tangerina. O município também se destaca na pecuária mato-grossense, sendo o segundo maior produtor estadual de alevinos, terceiro maior rebanho galináceo e sétimo rebanho suíno.

A agência de Lucas do Rio Verde está localizada na Av. Brasil, 459-S, Bairro Jardim das Palmeiras. Além desse município, a Sicoob Credisul possui pontos de atendimento em mais 12 cidades do Mato Grosso. A cooperativa também está presente em Rondônia, Acre e Amazonas. Hoje, é considerada a maior cooperativa de crédito da região Norte e está entre as cinco maiores do Sistema Sicoob.