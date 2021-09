No dia 7 de setembro, além do Dia da Independência, também é o Dia Internacional do Ar Limpo para um céu azul, data definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas como alerta para a necessidade de aumentar os esforços para melhorar a qualidade do ar, a fim de proteger a saúde humana.

No âmbito do Poder Judiciário de Rondônia, conforme os dados relacionados do Comitê Gestor do Plano de Logística Sustentável, no ano de 2021 houve uma redução total de 42,89%, em combustível, sendo 76,18% gasolina e de 18,65% de diesel, se comparado ao ano de 2020.

Essa economia de combustível tem relação com as medidas tomadas pelo Poder Judiciário de Rondônia como o novo perfil logístico do transporte, a redução da frota e a adoção de meios alternativos de transporte como a utilização de aplicativos de mobilidade para deslocamentos urbanos.

A determinação do presidente Paulo Kiyochi Mori é no sentido de que todos os esforços sejam realizados para minimizar o impacto ambiental de emissão de gases poluentes e para que a adoção do novo modal de transportes do TJRO atenda a esse objetivo, sendo, inclusive, modelo para outros tribunais e órgãos públicos que têm recorrido ao TJRO para conhecer a medida que reduziu a frota, deu mais autonomia às comarcas e mitigou uma série de impactos ambientais como a emissão de gases, quantidade de veículos nas ruas e os custos com manutenção de frota.

É uma colaboração com a sustentabilidade do planeta, reduzindo gases do efeito estufa e aquecimento global, melhorando a qualidade do ar, além da redução de custos para a instituição, mas é também o atendimento a uma ação do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, que prevê a realização de, no mínimo, 3 ações de conscientização acerca da gestão sustentável de combustível e da responsabilidade ambiental pela redução da emissão de gases nocivos ao meio ambiente e à saúde.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O número expressivo alcançado pelo TJRO, nesse primeiro semestre de 2021, é resultado de uma ação proativa e também um aceno à sociedade sobre as consequências da poluição atmosférica para o meio ambiente (como aquecimento global e efeito estufa), pois é papel de todos trabalhar pela redução da emissão de gases nocivos ao meio ambiente e à saúde.

De acordo com o documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), a temperatura global subirá 2,7 graus em 2100, se mantiver o atual ritmo de emissões de gases de efeito estufa. Esse é um “alerta vermelho”, segundo afirmação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

CICLISMO

Além do exemplo, com um modelo de transporte mais eficiente e econômico, o TJRO estimula a utilização de caronas compartilhadas, via aplicativos, para diminuição da poluição de gases veiculares, para quando for possível o retorno das atividades 100% presenciais, assim como o incentivo à utilização de uso de bicicletas para ir ao trabalho. O TJRO dispõe de instrução que flexibiliza a entrada de pessoas que utilizam bicicleta como transporte e possibilita que troquem de roupa no vestiário, imediatamente após a entrada nas dependências do local onde trabalham.

A Instrução 063/2021 permite aos magistrados, magistradas, servidores, servidoras, estagiárias e estagiários, que fazem uso de bicicleta como meio de locomoção, poderem adentrar ao prédio com roupa esportiva apenas para dirigir-se ao vestiário/banheiro mais cômodo, a fim de realizar a troca de vestimenta mais adequada, antes de iniciar sua jornada de trabalho.

AÇÕES INDIVIDUAIS

Outras alternativas também podem ser avaliadas como usar o transporte público para ir ao trabalho, em vez de usar carro; economia de água; plantio de árvores; evitar o consumo exagerado de energia e a separação dos lixos orgânicos e recicláveis. Também é aconselhável evitar e denunciar quem faz queimadas, ainda mais nesta época do ano; assim como a utilização de produtos ecológicos e biodegradáveis, dentre outras iniciativas e hábitos individuais que fazem toda diferença para o coletivo da sociedade.