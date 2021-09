O Sub-Tenente PM Aparecido Ferreira de Souza e o Cabo PM Elvis Martins de Souza, que estão liderando um movimento com fim de realizar desfile cívico alternativo no dia 7 de Setembro, em Colorado do Oeste, reforçaram o convite à população para participar do manifesto desta terça-feira.

Em vídeo postado nas redes sociais, eles convocam a comunidade para participar do evento, marcado para ter início às 8h, partindo da sede do Tiro de Guerra, com o tema “Pela nossa pátria, família e por uma nova independência”.

O ato cívico será em “defesa do direito, da liberdade e da família”, conforme os organizadores frisaram na mensagem, e será a versão coloradenses de manifestos que estão previstos para acontecer pelo país.

Eles garantem que o manifesto será “pacífico e ordeiro”, e deverá ser organizado com comitivas de bicicleta, motocicleta, carros e até mesmo cavalos, desfilando pelas principais ruas do perímetro urbano de Colorado.

O desfile passará pelas avenidas Tapajós, Marechal Rondon, Guaporé, Rogério Weber, Paulo de Assis Ribeiro, Acácia, Juruá, Tupiniquim, retornando à Paulo de Assis Ribeiro até a rotatória, onde será feito o encerramento do manifesto.

