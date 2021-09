A vítima identificada como Daniel Lacerda Nascimento, foi executada dentro de casa a tiros na manhã desta terça-feira, 7.

O crime aconteceu Rua 102-12, no bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem trajando jaqueta preta chegou ao local em uma moto de cor escura, desceu de arma em punho e já foi atirando contra a vítima, que caiu na área do imóvel e morreu.

Após executar Daniel com tiros de pistola, o autor fugiu sentido residencial Maria Moura.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para os trabalhos da perícia. Após o corpo será liberado para a funerária Canaã fazer a remoção.

Daniel era proprietário do antigo mercado Peg Pag, na Avenida Melvin Jones e conhecido no meio policial, cumpria pena no regime semiaberto. Relembre (AQUI), (AQUI), (AQUI) e (AQUI)