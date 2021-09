Às vésperas da votação de matéria que pode levar à inelegibilidade do prefeito Professor Ribamar (PSB), a maioria dos vereadores de Colorado do Oeste ainda está indecisa, enquanto outros geram “mistério”, acerca de como irão se posicionar quanto a prestação de contas do Chefe do Executivo reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE).

Após semanas adiando o inevitável, finalmente o presidente Baiano Leiteiro (PSB), resolveu pautar a matéria, que vai ao Plenário nesta quarta-feira, 8, em sessão ordinária que inicia às 19h30 (leia mais AQUI). A expectativa é que a Casa de Leis seja lotada pelos coloradenses.

A reportagem do Extra de Rondônia telefonou e enviou mensagens via WhatsApp a todos os integrantes do Legislativo para apurar como eles vão votar a matéria, e único que não quis falar foi justamente o presidente da Câmara, que é aliado do prefeito.

Apesar dos outros atenderem ao pedido do site, praticamente, a maioria saiu pela tangente e evitaram antecipar o voto, com exceção de Thiago Vieira, que se manifestou publicamente em votar favorável ao relatório do TCE que reprovou as contas do mandatário municipal.

>>> CONFIRA, ABAIXO, AS DECLRAÇÕES DOS VEREADORES:

** Baiano Leiteiro (PSB) – presidente: não atendeu e nem respondeu mensagem via WhatsApp

** Maria Marlúcia de Almeida (PSB) – vice-presidente : “Estava em visitas espiritual, orando com algumas famílias. No momento, não vou entrar neste assunto”.

** Wender “Pitica” de Souza Castro Silva (PSB) : “Meu voto será apenas no dia”.

*** Fábio da Silva Souza (PDT): “Então, fiz o meu estudo, mais ainda estou revisando. Até quarta-feira terei minha decisão, a melhor que for para o nosso município de Colorado do Oeste”.

** Assis “Bula” Spanhol (PSB): “Está indefinido. Tenho até quarta-feira para pensar”.

** Jair Ramos de Souza (PP): “Não tenho um posicionamento ainda. Prefiro deixar para quarta-feira, momento em que irei me manifestar”.

** Carlinhos “do Triangulo” dos Reis (DEM): “Ainda estou pensando. Não cheguei a uma conclusão”.

** Marcelino Vieira da Silva (DEM): “Eu tenho meu posicionamento, mas só o tornarei público no dia da votação”

** Paulo Ferreira da “Cenacol” (MDB): “Vou deixar meu voto para a hora da votação. Não vou expor”

** Thiago José Vieira (PTB) : “Não vou me dar o luxo de votar politicamente ou ser contrário a um parecer técnico. Minha eleição foi diferenciada e os eleitores cobram de mim. Inclusive, o TCE derrubou todos os recursos apresentados pelo prefeito. Nesse sentido, sou favorável ao relatório da Corte e a manutenção da reprovação das contas do prefeito”

** Adalkiliano Avezão Junior (PODE): Através de WhatsApp, ele disse apenas que “a internet está ruim. Estou no sítio”. Mas não respondeu sobre seu posicionamento e nem atendeu a chamada feita pela reportagem.