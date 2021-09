A vereadora Juliana Antunes (Podemos), de Rolim de Moura, esteve nesta semana na capital, momento em que visitou a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) e reuniu-se com deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), no gabinete do parlamentar.

No encontro, a vereadora da região da Zona da Mata explicou a situação das famílias do Assentamento da Linha 180 Sul, Km 14, em Rolim de Moura, que necessitam de calcário em pó para adubo e enriquecimento da terra, tendo sido destinada por meio de emenda parlamentar insumos para atender as famílias dessa localidade.

“Ficamos satisfeitos com o apoio do Deputado Marcelo Cruz, que prontamente nos atendeu e irá beneficiar 17 famílias daquela região e promover o desenvolvimento por meio do aumento na eficiência destes pequenos produtores”, ressaltou a parlamentar.

O calcário será entregue na Linha 180, por meio de parceria com a Prefeitura Municipal. “Solicitamos junto a prefeitura um caminhão para podermos deslocar esses insumos para estas famílias, diretamente em suas propriedades”, destacou a vereadora.