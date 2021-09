Em Colorado do Oeste, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também foram as ruas na manhã desta terça-feira, 07, feriado da Independência.

Os manifestantes, que se reuniram na frente do Tiro de Guerra do município, desfilaram por várias ruas e avenidas da cidade por cerca de 2 horas, terminaram o movimento na frente da bandeira do Brasil, hasteada na rotatoria da Avenida Paulo de Assis Ribeiro, em frente a secretaria municipal de educação .

Assim como em vários municípios do Brasil, os manifestantes afirmam estarem lutando, de forma pacifica sem impedimento do trânsito, pela liberdade de expressão e reestruturação do Supremo Tribunal Federal (STF).