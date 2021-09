Em discurso para apoiadores nas manifestações desta terça-feira na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os atos de 7 de setembro são um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes, “inclusive eu, o presidente da República”.

“Não são fáceis as decisões. Não escolham o lado do conforto, sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Esse retrato que estamos tendo nesse dia é de vocês. É o comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três dos Poderes, inclusive eu, o presidente da república”, afirmou.

O presidente criticou prisões de conservadores nos últimos dias e fez críticas aos ministros do STF, dizendo que “esse ministro do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal”, em referência a Alexandre de Moraes. “Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse Poder enquadra os seus ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos (…) Nós todos aqui juramos respeitar a nossa constituição, quem age fora dela ou se enquadra ou pede pra sair”, disse.

“Não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do Poder, passe por cima da Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação que venha de fora das linhas da Constituição. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população”, acrescentou.

“Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição. Temos essa obrigação. Se queremos a paz e harmonia, devemos nos curvar à constituição”, completou o presidente. “Peço que me ouçam hoje às 16h na paulista, como chefe do executivo seria mais facil ficar em casa, mas como sempre disse: sempre estarei onde o povo estiver. Vou a SP e retorno, amanhã estarei no Conselho da República juntamente com os ministros, juntamente com presidente da Câmara, do Senado e do STF, com esta fotografia de vocês. Vou mostrar para onde nós todos devemos ir.”

Manifestação

Desde a manhã desta terça, o movimento é grande na Esplanada dos Ministérios, onde se concentram os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles carregam cartazes com críticas ao STF e defendem o voto impresso. Houve o registro de uma pequena confusão no início da manhã, mas a situação foi controlada.