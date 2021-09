Na noite de terça-feira, 07, feriado da Independência, Policiais Civis registraram uma ocorrência de uma tentativa de furto numa casa no bairro Habitar Brasil, em Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, a proprietária e o filho estavam no interior do imóvel quando ouviram um barulho vindo da cozinha. Curiosos com o que poderia ser, foram averiguar e, para surpresa deles, um suspeito estava fugindo pela janela.

Imediatamente, o filho da mulher foi atrás do criminoso e conseguiu alcançá-lo e tomar uma faca que estava em seu poder.

Mediante a situação, o infrator conseguiu fugir. Porém, deixou no local uma bolsa com roupas e documentos pessoais que foram entregues à Polícia Civil.

Ainda, de acordo com a proprietária da casa, o “larápio” teria comido alguns alimentos da geladeira e separado quase 5 pacotes de carne que estavam no congelador para levar. Contudo, como agiram de forma rápida, ele não conseguiu levar nada.