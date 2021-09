O Avaí Rondônia superou nesta segunda-feira o Real Ariquemes por 4 a 0 no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste e carimbou sua classificação para semifinal do Campeonato Rondoniense Sub-13.

A partida foi válida pelas quartas de final da competição estadual.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante disputado, porém o placar seguiu inalterado até o intervalo. Na volta para a segunda etapa, o Avaí Rondônia conseguiu chegar ao primeiro gol com Cristofer, aos 7 minutos. Cinco minutos depois, Wanderlon marcou o segundo. Aos 14′, Tarso balançou as redes. E, as 26′, Tarso fechou a goleada do Avaí Rondônia.

Com o resultado, o Avaí Rondônia vai enfrentar o Brazuca nesta terça-feira, às 8h30 (horário de Rondônia), no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste.