Na noite desta quarta-feira, 8, a reportagem do Extra de Rondônia tentou conversar com algumas pessoas que estão acampadas no canteiro da rotatória da BR-364, entre os postos Simarelli e Cavalo Branco, na tentativa de confirmar se a rodovia será fechada ou não, no primeiro minuto desta quinta-feira, 9.

Contudo, boatos nas redes sociais garantem que sim, mas nenhumas das pessoas quis falar sobre o assunto.

Todavia, policiais rodoviários federais que estão de plantão no local, disseram não saber quem é o líder do movimento, em Vilhena, mas desconfiam que a ordem para fechar ou não a rodovia possa vir de fora e isso pode acontecer a qualquer momento.

Entretanto, até o fechamento dessa matéria, o transito flui normalmente nos dois sentidos das vias.