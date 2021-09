Na noite de terça-feira, 07, um motociclista embriagado, que pilotava na contra mão da Rua 743, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, provocou um acidente que deixou além dele, mais três pessoas feridas.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motoneta Honda Biz seguia pela referida rua sentido ao bairro União levando uma mulher na garupa, quando colidiu com uma Yamaha Factor, ocupada por dois homens, cujo piloto seguia desorientado pela contra mão.

Com o impacto da batida, os quatro ocupantes dos veículos foram ao solo e todos sofreram ferimentos, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros para conduzi-los ao hospital.

Após os trabalhos no local, a Polícia Militar se dirigiu até a unidade de saúde onde as vítimas estavam e constataram que o piloto que conduzia a Yamaha, apresentava forte odor etílico, sendo constatado através do teste do bafômetro, que ele continha em seu organismo 0,89 mililitros de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, o piloto foi autuado por embriaguez na direção, mas não pode ser apresentado na delegacia devido ter que ficar em observação médica.