Após a disseminação de mensagens afirmando que o comércio de Vilhena fecharia suas portas na quinta-feira, 09, em apoio ao governo a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV) Dirceu Hoffmann, no qual afirmou que a entidade não emitiu nenhuma nota orientando seus associados.

De acordo com Dirceu, há rumores de fechamento da BR-364, em Vilhena, já que os organizadores do movimento de 7 de setembro continuam com a estrutura armada na rotatória da rodovia entre os postos Cavalo Branco e Simarelli.