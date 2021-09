Por volta das 15h de quarta-feira, 08, um grupo de 5 adolescentes foram nadar em uma represa localizada em uma propriedade particular, a cerca de 500 metros do Bairro Bela Vista, em Espigão do Oeste e dois deles acabaram morrendo afogados.

Segundo o registro do caso, um dos adolescentes se dirigiu até o quartel da Polícia Militar chorando muito e relatou que seus amigos tinham acabado de morrer afogados sem que ele pudesse fazer nada para salva-los, pois não sabe nadar.

Diante dos relatos da testemunha, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou buscas na referida represa e localizou os corpos de Lucas Souza de Jesus e Diego Lugano da Silva Oliveira Ferreira, ambos de 14 anos complestos.

De acordo com os relatos do jovem sobrevivente, todos estavam se preparando para irem embora, quando Lucas começou a se afogar e Diego pulou na água para salva-lo, mas acabou afundando com a primeira vítima, que se agarrou a ele.

Como ainda conseguia ver a cabeça de Diego, que lutava para sobreviver, a testemunha, que não sabe nadar, se apossou se uma vara de bambu e colocou na água para que o amigo segurasse, mas não obteve êxito.

Após alguns minutos de espera, torcendo para que os amigos emergicem, o adolescente correu até a estrada e pediu auxílio para se dirigir até o quartel.

Ainda segundo a testemunha, além dos três, haviam duas meninas no local, porém, ambos foram embora após o acidente e ele não soube precisar suas identidades.

Após os trabalhos perícias, os corpos do amigos, que jogavam futebol juntos, foram entregues as famílias para sepultamento.