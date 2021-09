A corrida de bebês realizada na manhã de domingo, 5 de setembro, no “Tem Criança na Praça”, foi uma explosão de fofura. A competição entre crianças que ainda engatinham aconteceu no Parklet Sicoob Credisul, como atividade do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

Os participantes Derick Coelho, Vicente Zanchett, Davi Teixeira, Vicente Colombo, Cecília Fugimoto, Alice Rezende e Benjamim Nechel, entre 8 a 12 meses, participaram da competição e concorreram a uma Poupança Sicoob de R$ 300, R$ 200 e R$ 100.

A disputa foi dividida em três provas categorizadas pela idade dos bebês. Os ganhadores de cada prova se classificaram para a final. Os pequenos tiveram que engatinhar de um lado para o outro em uma raia de 5 metros de distância. Os pais na linha de chegada utilizaram diversos apetrechos para chamar a atenção do filho. Também teve vovós, vovôs, titias e titios na torcida pelos pequenos.

Em 1º lugar da corrida ficou o atleta Benjamin Nechel, de 11 meses, em 2º lugar Alice Rezende, de 8 meses, e em 3º lugar Vicente Colombo, de 9 meses. As crianças também se divertiram muito no pula-pula e com o perna-de-pau.