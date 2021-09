Na noite da última terça-feira, 07, feriado da Independência, a Polícia Militar (PM) conduziu um homem à Delegacia por suspeita de um crime de furto em Cacoal.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, uma pessoa que estava trafegando pela Av. Porto Velho, no centro da cidade, avistou um homem caminhando pela via com uma televisão enrolada em uma camiseta. Desconfiado, ele imediatamente ligou no 190 e informou a situação.

Os policiais então foram até o local citado e indagou o suspeito, que argumentou ter encontrado a televisão, uma LG, 32 polegadas, no lixo. E, por isso, resolveu leva-la pra casa. Não acreditando na justificativa, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia com o produto.

Um boletim de ocorrência foi registrado e entregue ao comissário de plantão. O aparelho está à disposição para que seja feita a entrega ao legitimo dono.