Registrei no último dia 27, na inauguração da nova sede da OAB/Cacoal a mais bela subseção do estado de Rondônia, os advogados Philipe Barros Ferreira de Carvalho, sem gravata, e seu pai José Jovino de Carvalho, de camisa, entre os presidentes Élton Sadi Fulber da CAARO, Diógenes Nunes de Almeida da OAB/Cacoal e Elton José Assis da OAB/RO.

Amanhã, dia 10, comemora aniversário a gerente de vendas Rute Mandrick da Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

Grávida de quatro meses, a bonita e competente médica ginecologista Caroline Bená comemora aniversário no próximo dia 12, em Florianópolis (SC), ao lado do esposo administrador e empresário Cleyton Stringhini. A médica é filha do casal Cristina e Vornei Bernardes da Costa do Sicoob Fronteiras.

No último dia 29, no Culto de Ação de Graças e homenagens dos 35 anos do Hospital dos Acidentados em Cacoal, o sócio médico ortopedista Marcos Coelho de Azevedo homenageou o otorrinolaringologista Claudemir Borghi como médico parceiro do hospital.

Em Cacoal, na Sicoob Fronteiras estou com um dos sócios e fundadores Gilmar Odorisi, pecuarista e empresário da Agropecuária Maravilha e a também cooperada Elizabeth Garcia Gois da Fisk Cacoal.

A renomada cooperativa de crédito tem agências em Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste, Pontes e Lacerda (MT), Mirassol D’Oeste (MT), Barra do Bugre (MT), São José dos Quatro Marcos (MT) e Nova Olímpia (MT).

Considerado um dos melhores e mais bonitos restaurantes e delivery de Cacoal, o El Sossego faz sucesso com seu cardápio, atendimento e espaço que também é alugado para diversos tipos de eventos. Na foto o casal proprietário Cledivaldo Cardoso Scaramuzza e a esposa Juciely Bezerra da Silva Scaramuzza e as filhas Sara Caroline e Natátia.