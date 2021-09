Os benefícios da semente de chia são bem variados. Você provavelmente já ouviu falar dessas sementes, que parecem dar um impulso considerável de energia.

As sementes de chia são mencionadas em livros de receitas, até mesmo em artigos científicos, onde são chamadas de “super alimentos”. Este rótulo pode ser atribuído à sua alta densidade nutricional: em uma pequena semente, parece haver muito para o nosso organismo.

A composição média das sementes de chia é de cerca de 15-25% de proteína, 30-33% de gordura, 26-41% de carboidrato e 18-30% de fibra alimentar.

Elas também são uma fonte significativa de ácidos graxos ômega-3. As sementes de chia contêm 63,79% de ácidos graxos ômega-3 em comparação com outra fonte de ômega-3, as sementes de linho, com 56,37%.

O ômega-3 presente nas sementes de chia auxilia na desintoxicação de nosso organismo. Leia conosco e conheça os diversos benefícios da semente de chia!

COMPOSIÇÃO DAS SEMENTES

Antes de conhecermos os reais benefícios da semente de chia, que tal entendermos sobre a sua composição? Além do que já dissemos, parece que as sementes de chia também contém muitos minerais, incluindo magnésio, cálcio e fósforo.

Duas colheres de sopa de sementes de chia contêm 140 calorias, 4 gramas de proteína, 11 gramas de fibra, 7 gramas de gordura insaturada e 18% da dose diária recomendada de cálcio. Elas também contêm todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não pode produzir.

Por isso, é perfeitamente compreensível que elas mereciam o rótulo de super alimento , dado todos os benefícios destas pequenas sementes.

BENEFÍCIOS DA CHIA

Você provavelmente já ouviu que o colesterol em excesso faz mal à saúde. O colesterol é um “esterol”, ou um tipo de lipídio (gordura) que contribui para as funções corporais, incluindo a manutenção da fluidez da membrana celular.

Porém, quando possuído em demasia pode lhe trazer problemas. O colesterol alto pode aumentar o acúmulo de placas nas artérias, dificultando a passagem do sangue e, consequentemente, aumentando a pressão arterial.

A hipertensão arterial é uma causa séria de acidente vascular cerebral, mas também de outras patologias muito sérias.

Em resumo, entre os benefícios da semente de chia está a possibilidade de “limpar” o plasma do sangue onde está contido o colesterol ruim em demasia, fazendo uma espécie de limpeza cotidiana necessária de tempos em tempos.

FORTALECIMENTO DE OSSOS E COMBATE A OSTEOPOROSE

Outro entre os benefícios da semente de chia é a proteção contra a osteoporose. O enfraquecimento da densidade óssea começa a ser uma preocupação à medida que envelhecemos. Pode ser um fator de risco, causa de fragilidade e osteoporose.

Pessoas que possuem uma dieta que contém sementes de chia possuem até 10% de conteúdo mineral ósseo significativamente maior do que pessoas que não a possuem em sua dieta cotidiana.

Esses efeitos podem ser decorrentes dos altos níveis de cálcio, magnésio e potássio nas sementes de chia.

As sementes de chia contêm seis vezes mais cálcio, 11 vezes mais fósforo e quatro vezes mais potássio do que o leite, e todos esses nutrientes ajudam a manter os ossos fortes. Reduzir o risco de osteoporose, portanto, pode ser outro dos muitos benefícios da semente de chia.

SEMENTES RICAS EM FIBRAS

As sementes de chia são ricas em fibras, a cada 100g, elas contêm 34-40 gramas em fibras.

Elas contêm cerca de 34% em massa de fibra, que é maior do que a semente de linhaça (27%), e significativamente maior do que outras sementes e grãos, incluindo quinoa, nozes, farelo de aveia e arroz.

A maior parte dessa fibra é solúvel, o que ajuda a retardar a digestão. A fibra também ajuda a aumentar o volume das fezes e pode ajudar a melhorar a saúde intestinal, alimentando nossas “bactérias intestinais boas” e melhorando o peristaltismo (movimento das fezes através do intestino).

A fibra também demonstrou ajudar os indivíduos com diabetes tipo 2. Em um estudo, a fibra solúvel ajudou a reduzir significativamente os níveis de açúcar no sangue e insulina.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS INDESEJÁVEIS

Vimos alguns dos benefícios da semente de chia. Mas vale a pena incluí-la em nossa dieta cotidiana? Quão significativo seria o impacto de uma ou duas colheres de sopa de sementes de chia na saúde geral?

As sementes de chia trazem benefícios quando consumidas da maneira correta. Não se deixe enganar pelo tamanho, essas pequenas sementes têm muito valor nutricional.

Além dos benefícios à saúde, essas sementes podem ser úteis para vários problemas de saúde, incluindo diabetes, dislipidemia, hipertensão, inflamação, estresse oxidativo e coagulação do sangue.

Elas são um ótimo laxante, aumentam a imunidade e também podem aliviar transtornos de humor, como ansiedade e depressão. Isso as torna essenciais para adicionar à sua dieta.

EFEITOS COLATERAIS

Os efeitos colaterais das sementes de chia incluem problemas como dor abdominal, prisão de ventre, diarreia, inchaço e gases devido à ingestão excessiva de fibras;

Com as concentrações sanguíneas mais altas de ácidos graxos ômega-3, consumir um excesso de sementes de chia pode ter um risco maior de câncer de próstata. Este é um dos piores efeitos colaterais das mesmas;

Essas sementes também podem causar alergias alimentares, como vômitos, diarreia e coceira nos lábios ou na língua, o que é bastante raro.

COMO USAR SEMENTES DE CHIA?

As sementes de chia são insípidas e fáceis de adicionar à sua dieta. Você pode encontrá-las em granola, cereais, iogurte e outros pratos. Elas podem ser misturadas na água e comidos ou podem ser úteis para shakes.

As sementes de chia são insípidas e fáceis de adicionar à sua dieta. Você pode encontrá-las em granola, cereais, iogurte e outros pratos. Elas podem ser misturadas na água e comidos ou podem ser úteis para shakes.

Para evitar a grande maioria de seus efeitos colaterais, seria interessante "casar" o seu consumo com uma rotina de atividade física regular. Até a próxima dica de saúde!