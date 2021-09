Cerejeiras recebe na quinta-feira 09, o pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Rondônia, Márcio Nogueira, que lançará o movimento “Juntos Pela Advocacia”.

O evento será às 19h, no Malagueta Restaurante e Petiscaria, que fica na Avenida dos Estados, 2229. No encontro, Márcio Nogueira anunciará Mário Mendes como pré-candidato a presidente da subseção da OAB/RO na cidade.

“Fico imensamente grato de contar com o apoio de um colega de profissão como Mário. Tenho certeza que, com sua experiência, ele fortalecerá o nosso projeto de tornar a ordem mais próxima da advocacia e da sociedade aqui em Cerejeiras e região”, diz Nogueira.

JUNTOS PELA ADVOCACIA

Nos últimos dois meses, Márcio Nogueira tem andado pelo Estado para ouvir lideranças dos municípios e lançar o movimento “Juntos pela Advocacia”. Já foram 17 municípios visitados – 18 contando com Cerejeiras.

A meta é seguir em cada região construindo com representantes da advocacia propostas para fortalecer a OAB/RO e torná-la mais acessível a todos os advogados.

“Estar perto dos advogados nos municípios de Rondônia, ouvindo os diversos setores da nossa categoria, é a melhor forma de entender as demandas da advocacia, construir propostas inclusivas e construir uma ordem mais representativa e transformadora”, conta ele, ressaltando o compromisso de preservar os avanços conquistados nas últimas gestões na ordem.

O movimento “Juntos Pela Advocacia” conta com o apoio do atual presidente da OAB/RO, Elton Assis, e do conselheiro federal da OAB por Rondônia Andrey Cavalcante, que presidiu a ordem no Estado.

Márcio Nogueira tem 40 anos, é advogado desde 2004 e atua na OAB/RO desde 2013. Atualmente, é secretário-geral da ordem e já presidiu a Comissão de Defesa de Prerrogativas.