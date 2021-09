No final da tarde desta quinta-feira, 9, efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriram determinação do Ministro da Justiça e liberaram o ponto que estava bloqueando o tráfego de veículos pesados na BR-364, em frente ao posto Trevo, em Vilhena.

Os caminhões que estavam estacionados na pista de rolamento na rodovia, entre os postos Simarelli e Cavalo Branco, foram levados para as marginais, onde ficaram estacionados. A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou o diálogo dos policiais com membros do movimento.

Após, os PRFs seguem para o restaurante “Caipirão”, onde está o segundo ponto de bloqueio em Vilhena, para comunicar aos caminhoneiros sobre a determinação do Ministro da Justiça e assim liberar a via.

Depois, os PRFs seguem para Cerejeiras, onde também irão comunicar a decisão do ministro aos manifestantes e liberar a rodovia.

O PRF Luiz Vivian, chefe da 4ª Delegacia de Vilhena, foi quem comunicou a determinação do Ministro da Justiça aos manifestantes. Porém, segundo os manifestantes isso não significa que o movimento terminou no país, apenas os bloqueios estão sendo liberados.

