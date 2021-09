Acidente entre um carro Toyota Corolla e uma moto Biz 125, aconteceu na noite desta quinta-feira, 9, no cruzamento da Avenida das Nações com a Avenida São Paulo, no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro seguia pela Avenida das Nações, quando no cruzamento colidiu com a motoneta Biz, no qual havia duas mulheres, uma delas grávida.

O motorista prestou socorro a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros, que a levou para hospital, ela e o bebê estão bem.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que registrou a ocorrência.