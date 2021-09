Uma motocicleta Honda NXR 150 Bros de cor preta, com placa NBL-8B26, foi localizada abandonada em uma mata localizada no bairro Parque São Paulo em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma ligação anônima, dando conta de que uma motocicleta havia sido abandonada no local, levou uma guarnição da Polícia Militar a localizar o referido veiculo, que possui registro de furto/roubo junto aos sistema do Detran.

A reportagem não conseguiu informações de quando e onde ocorreu o furto da motocicleta.