Um grupo de motoristas de aplicativo bloqueou a passagem de veículos de combustível na estrada do Belmont, bairro Nacional, em Porto Velho.

O movimento é diferente do que está acontecendo em Candeias do Jamari.

De acordo com o presidente da entidade que congrega motoristas de aplicativo, Thiago Teixeira, os trabalhadores pedem a redução no valor cobrado pelo combustível e gás de cozinha.

“Nós queremos uma resposta do nosso governador, porque 60% do nosso faturamento vai para abastecer os veículos”, disse. Ainda de acordo com Thiago Teixeira, no local não passa nenhum caminhão-tanque e produtos derivados de petróleo.

Carros de passeio, motocicletas e caminhão com destino aos frigoríficos da região estão passando normalmente na barreira.