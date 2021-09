Na manhã desta quinta-feira, 9, como estava previsto, a BR-364, em Vilhena, foi bloqueada por caminhoneiros e simpatizantes do movimento em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro.

A rodovia foi bloqueada em frente ao restaurante Caipirão, saída para Porto Velho.

As primeiras informações dão conta que será permitida passagem de veículos com carga perecível, carga viva, de passeio, caminhões tanques (combustível) e ônibus.

Apesar da chuva, o outro ponto que está sendo fechado neste momento é próximo ao silo na BR-364, na saída para Cuiabá.

O Extra de Rondônia falou com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), Dirceu Hoffmann, no qual afirmou que parte dos comerciantes vilhenenses estão imbuídos na causa, que não é apenas apoio ao presidente, mas sim pelo Brasil.

Dirceu disse que muitos comércios estão fechados em Vilhena e permanecerão pelo menos até a próxima segunda-feira. Além disso, Hoffmann relata que apesar do apelo do presidente Jair Messias Bolsonaro para que os caminhoneiros liberem as rodovias, pois colocaria em risco a economia do país, a manifestação vai continuar até que as reivindicações sejam atendidas.

https://

https://