Na sexta-feira, 10 , a partir das 16h, o deputado Cirone Deiró acompanha o governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende ao município de Espigão do Oeste, para a solenidade de assinatura da ordem de serviço da pavimentação asfáltica da Estrada do Calcário.

A execução da obra foi defendida pelo deputado Cirone Deiró como forma de assegurar condições de trafegabilidade para as carretas que fazem o transporte de calcário que tem sido distribuído aos agricultores dos 52 municípios.

Cirone Deiró disse que recebeu a informação do diretor do DER Elias Rezende, de que a equipe técnica do governo está trabalhando na elaboração do processo de licitação, para outros dois lotes, de 20 quilômetros cada, completando assim, os 50 quilômetros de pavimentação de toda a extensão da estrada do calcário.

“Essa é uma obra que representa muito para o setor agrícola dos 52 municípios, porque vai agilizar o transporte de calcário durante o ano todo. Por muitos anos, a distribuição de calcário ficou comprometida durante o período chuvoso porque as carretas não tinham condições de transitar em razão dos inúmeros atoleiros”, destacou ele.

Para o deputado Cirone, a pavimentação asfáltica vai ampliar a relevância da Companhia de Mineração de Rondônia (CMR) para o desenvolvimento da agricultura rondoniense. Segundo ele, o presidente da CMR, Euclides Cridão tem realizado um exemplar trabalho para garantir a distribuição de calcário aos agricultores, especialmente aqueles da agricultura familiar.

“A soma de esforços que temos feito na assembleia pela aprovação dos projetos do governo tem resultado em investimentos que marcam um novo ciclo de desenvolvimento em Rondônia”, explicou ele.

Na avaliação do parlamentar que tem forte atuação em defesa dos setores ligados ao desenvolvimento dos municípios rondonienses, o trabalho que o governador Marcos Rocha e o diretor do DER, Elias Rezende estão fazendo para garantir a execução de obras de infraestrutura rodoviária em Rondônia tem o reconhecimento de todos os setores da sociedade. “Somos um estado com grande dimensão territorial, o que exige estradas em boas condições de trafegabilidade, quer seja na área urbana ou rural”, assegurou.

AÇÕES DO DER

Cirone também fez questão de registrar o trabalho realizado pelo diretor do DER que atendeu reivindicação dos agricultores e moradores do distrito de Boa Vista Pacarana. O deputado lembrou que recentemente, a seu convite o diretor Elias Rezende, representou o governador Marcos Rocha, em uma reunião com agricultores do município de Espigão do Oeste para tratar sobre a trafegabilidade na RO 387 que interliga o município ao distrito do Pacarana, na divisa com o Estado do Mato Grosso. “Esse é um importante avanço para os agricultores e moradores daquela região”, concluiu.