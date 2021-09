O vereador Pedrinho Sanches (Avante), ao ocupar a tribuna da Casa de Leis de Vilhena na sessão ordinária da última quarta-feira, 8, analisou o contexto político-econômico do Brasil e alertou: “Estamos nos mesmos trilhos de Cuba e Venezuela”.

Ele se referiu às mordomias dos políticos e ministros na esfera nacional em comparação com o aumento dos preços do combustível e produtos alimentícios.

O parlamentar explicou que o mesmo combustível que o Brasil vende aqui por R$ 7,00 o litro, no Paraguai, o valor é de R$ 2,50.

“Acorda Brasil, senão vamos trilhar os caminhos da Venezuela. E a massa começou a acordar. Conseguimos fazer um 7 de setembro de uma maneira diferente. Nossa massa dorme um sono profundo e não percebemos que estamos nos mesmos trilhos de Cuba e da Venezuela. Onde já se viu pagar quase R$ 7,00 num litro de gasolina? O mesmo combustível que vai daqui, do Brasil, e é vendido no Paraguai por R$ 2,50. Olha o preço do nosso gás de cozinha. Se tem cabimento de um ser humano que ganha um salário mínimo e paga aluguel, e se tem filho. Não podemos admitir”, observou.

Padrinho continuou seu raciocínio destacando a importância da reforma política e da máquina pública. “Que Independência é essa? Na verdade, continuamos sendo escravos para bancar as mordomias de centenas de bacanas que nós sabemos muito bem quem são. Ministro do Supremo Tribunal Federal comendo, tudo pago, com o dinheiro do contribuinte, bobó de camarão, langosta milanesa, caviar, auxílio moradia para deputados, senadores, presidente, ministros e até para vereadores da capital. Aí eu pergunto: quem precisa de auxílio alimentação e auxílio moradia? É aquele que vive de cesta básica, é aquele que mora debaixo da ponte”, encerrou.