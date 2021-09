O Guaporé venceu na última terça-feira, 7, o Avaí Rondônia por 3 a 1 no Módulo Esportivo de Colorado do Oeste e conquistou o título do Campeonato Rondoniense Sub-13.

As duas equipes fizeram uma primeira etapa bastante disputada. Aos seis minutos, Benício cobrou falta e abriu o placar para o Guaporé. Aos 21′, Emanuel ganhou na disputa com o defensor adversário, driblou o goleiro e marcou o segundo gol do Guaporé.

Após o intervalo, o Avaí Rondônia pressionou, porém o goleiro Cauã fez boas defesas, garantindo o placar inalterado. Em rápido contra-ataque, o Guaporé conseguiu marcar o terceiro. Aos 24′, Emanuel ganhou disputa com o adversário e bateu forte para superar o goleiro Pedro Otávio. Aos 30′, Tarso bateu de fora da área e descontou para o Avaí Rondônia.

Com o resultado, o Guaporé conquistou o título do Campeonato Rondoniense Sub-13. Em sua campanha, o clube de Rolim de Moura obteve quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota.