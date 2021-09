Por volta das 18h de quinta-feira, 09, um caminhão do Exército acabou colidindo lateralmente com um poste de iluminação pública, quando o motorista tentou realizar uma manobra de acesso ao estacionamento da escola municipal Cleonice Batista de Jesus, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando retornava de uma missão em comboio para pernoitar no estacionamento da referida escola, o motorista do caminhão responsável pelo transporte dos equipamentos médicos, acabou esbarrando em um poste localizado na lateral do portão.

Como o poste quebrou e ficou escorado no veículo e não era possível sua remoção sem causar danos na rede, o motorista deixou o caminhão no local e acionou a equipe técnica da empresa Energisa para realizar os reparos necessários.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe e a Polícia Militar auxiliou na segurança da área e registrou o caso.