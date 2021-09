O prefeito de Corumbiara Leandro Vieira acompanhado do vereador “Caveirinha” e do deputado Ismael Crispim se reuniu na última semana em Porto Velho com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para solicitar a regulamentação dos títulos do assentamento Santa Elina.

Durante a reunião, ficou acordado que o Incra supervisionará os lotes para emitir o título dos que estão assentados e regularizará os que não estão cadastrados. Toda a atividade está prevista para iniciar no mês de outubro deste ano.