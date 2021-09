Com apresentações de palhaços, perna de pau, malabarismo com claves, bolinhas e aros, dança entre outras atrações, o projeto de montagem do espetáculo “Peteleko Show” vai levar alegria para alunos de escolas públicas de Vilhena.

O projeto de montagem do espetáculo “Peteleko Show” foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Apoio ao Espetáculo Circense 2020 e foi proposto pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) e o Grupo Peteleko e tem como objetivo difundir a arte circense sensibilizando o público com o encanto e a magia do universo circense.

O artista Erik Mateus Melo de Paula que dá vida ao palhaço Peteleko conta que cada número preparado para o espetáculo envolve uma mensagem de coragem, esperança, desafios, amor e alegria.

De acordo com Erik Mateus, o espetáculo tem classificação livre para todos os públicos e será apresentado de forma gratuita nas escolas públicas de Vilhena.

“Montar esse espetáculo é a realização de um sonho. Estamos preparando tudo com muita alegria e carinho para levar diversão para as escolas de Vilhena com uma mensagem positiva sobre a importância de que todos temos que cuidar do meio ambiente”, disse Erik Mateus que informou também que os alunos da escola pública Professor Luiz Carlos Paula Assis e do Colégio Tiradentes de Polícia Militar de Vilhena (CTPM V) vão poder assistir na próxima semana o espetáculo repleto de cor e alegria.

Erik Mateus ressalta que durante as apresentações serão respeitadas todas as normas de segurança sanitárias determinada pela saúde por causa da quarentena decretada por causa da pandemia do Covid-19 respeitando o distanciamento social, utilização de álcool em gel, máscaras para evitar a contaminação pelo vírus preservando assim a saúde de todos os participantes do projeto.