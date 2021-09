O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) e seu correligionário Lindomar Garçom esteve reunido com a secretária municipal de Saúde de Porto Velho, Eliana Pasini, para tomar ciência da aplicação de recursos federais oriundos de emendas alocadas em Brasília pelo mandato do ex-deputado federal.

As emendas se destinam a reformas e instalação de várias unidade de saúde na capital, e são frutos de indicações e encaminhamentos feitos por Fogaça no mandato que ele exerceu anteriormente na Câmara de Vereadores de Porto Velho, que acabaram se concretizando através de diligências de Garçom em Brasília.

A secretária se mostrou muito atenciosa e agradecida pelo trabalho dos dois políticos do Republicanos, explicando que são várias as unidades de saúde que vão ser implantadas graças a este trabalho, sendo que uma delas já está em pleno funcionamento, outra será inaugurada na próxima semana, cinco estão em reforma e outras em processos de licitação previstos para serem concluídos ainda este ano.

“Quero em nome do prefeito Hildon Chaves agradecer o apoio que o ex-deputado e o vereador vem prestando ao nosso município, em particular ao setor da saúde, atendendo demandas importantes e permitindo que o sistema avance para atender melhor a comunidade”, disse a secretária.

NA ocasião foi ressaltada a ação de Fogaça na intermediação do encaminhamento das demandas ao ex-deputado, o que permitiu que o processo avançasse com mais celeridade, e que agora possa estar se concretizando.

As novas unidades de saúde permitem que escolas que estavam sendo utilizadas durante o período da pandemia para atendimento ao público possam voltar a funcionar em suas funções originais, enquanto o sistema sanitário recebe estruturas novas e adequadas para prestação dos serviços.

O ex- deputado ressaltou o trabalho de Fogaça no exercício do mandato parlamentar municipal e o vereador agradeceu o apoio e a confiança tanto de Garçom quanto da administração municipal, reafirmando seu compromisso com a população da capital.

